Ετοιμάζεται για το ντραφτ ο Βεζένκοφ! (pics)

Το όνειρό του στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ είναι έτοιμος να κυνηγήσει ο Αλέξανδρος Βεζένκοφ.

Ο 21χρονος φόργουορντ βρίσκεται εδώ και λίγες εβδομάδες στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Ορλάντο, όπου και προπονείται σκληρά, καθώς θα δηλώσει συμμετοχή στο προσεχές draft.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta.gr, οι Ντένβερ Νάγκετς έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στον διεθνή με την εθνική Βουλγαρίας.

Μάλιστα, το «nbadraft.net» τον φέρνει στο Νο.56 που ανήκει στους Μπόστον Σέλτικς.

Alexander Vezenkov is now in Orlando for couple of weeks of extensive training before #NBAdraft2017 and Bulgaria NT camp, via @mimi_blanco

— Eurohopes (@Eurohopes) 10 Ιουνίου 2017