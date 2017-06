Συγκεκριμένα, ετοίμασαν ένα νέο promo video για τους κατοίκους του Γκόλντεν Στέιτ, με το οποίο τους καλούν να υποστηρίξουν την ομάδα στο ματς που μπορεί να καθορίσει τον τίτλο του πρωταθλητή!

Δείτε το και εσείς

We're back in the Bay! Will you be on #WarriorsGround for Game 5? #StrengthInNumbers pic.twitter.com/fApb1Ji4QE

— GoldenStateWarriors (@warriors) 11 Ιουνίου 2017