Ραντεβού με το... παρελθόν για Μιλγουόκι Μπακς.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο γνωστοποίησε πως θα επιστρέψει στην έδρα που είχε για 20 ολόκληρα χρόνια (1968-88), το UW-Milwaukee Panther Arena ή αλλιώς Mecca Arena, για ένα και μοναδικό παιχνίδι της regular season, με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

We're returning to the MECCA for one night ONLY!!

Join us » https://t.co/rhHsGPXALj pic.twitter.com/4nmNJtudTe

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 10 Ιουνίου 2017