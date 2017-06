Η σειρά των τελικών της VTB United League συνεχίζεται στη Μόσχα με τη διεξαγωγή του Game 2 ενώ ο Μίλος Τεόντοσιτς έδωσε το highlight του ματς με τη no look πάσα στον Όγκουστιν.

No look pass by @MilosTeodosic4 #VTBFinals pic.twitter.com/Mpq6JSy81B

— VTB United League (@VTBUL) 10 Ιουνίου 2017