Γκριν: «Δεν λογαριάζω όσα λένε στο Κλίβελαντ για μένα»! (vid)

Η σχέση του Ντρέιμοντ Γκριν με τους Καβαλίερς δεν είναι ιδιαίτερα καλή.

Οι οπαδοί του Κλίβελαντ του φώναζαν το «Draymond sucks» σε όλο το παιχνίδι, με τον ίδιο να απαντάει μετά το τέλος

«Δεν λογαριάζω όσα λένε στο Κλίβελαντ για μένα. Δεν είναι και οι πιο... αιχμηροί άνθρωποι», τόνισε ο παίκτης των «πολεμιστών».

"I don't pay much attention to anybody in Cleveland. They don't seem to be the sharpest people around." - Draymond Green#NBAFinals pic.twitter.com/mlHt9hOPFo

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 10 Ιουνίου 2017