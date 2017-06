Για άλλη μια φορά ο Κέβιν Ντουράντ μας έδειξε τις επιθετικές του αρετές.

Ο φόργουορντ των Ουόριορς απέφυγε με ένα εκπληκτικό euro-step τον Κέβιν Λοβ και δεν είχε κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι.

Απολαύστε τον

Kevin Durant euro-steps to the basket for the @Gatorade Flow Smooth Finish of the Week! pic.twitter.com/fMPbMnHmys

— NBA (@NBA) 10 Ιουνίου 2017