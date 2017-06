Το δικό της show στο twitter έδωσε η μητέρα του Ντρέιμοντ Γκριν.

Οι διαιτητές έκαναν πολλά λάθη κατά τη διάρκεια του Game 4 με αποκορύφωμα το εξόφθαλμο μπρος πίσω που δεν σφύριξαν στον Κάιρι Ίρβινγκ.

Έτσι εξόργισαν την μητέρα του κακού παιδιού του Γκόλντεν Στέιτ, η οποία έκανε αρκετές αναρτήσεις στο twitter, λέγοντας πως η διαιτησία είναι πουλημένη!

These OFFICIALS HAVE BEEN OFFICIALLY PAID! #

— GreenMile (@BabersGreen) 10 Ιουνίου 2017