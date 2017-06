Το clutch shot του Ντουράντ έχει την... υπογραφή του πατέρα του! (vids)

Φαίνεται πως ο Κέβιν Ντουράντ εμπνεύστηκε το clutch shot στο Game 4 κόντρα στους Καβαλίερς από τον πατέρα του.

Ο πατέρας του «KD» κατάφερε να ευστοχήσει σε ένα παρόμοιο σουτ, κάνοντας ακριβώς την ίδια κίνηση.

Πήρε την μπάλα από επαναφορά, έτρεξε προς το αντίπαλο καλάθι και το... μπουμπούνισε πίσω από την γραμμή του τριπόντου.

Διαβολική σύμπτωση!

Δείτε τα δυο σουτ για να κάνετε την απαραίτητη σύγκριση

A day before Kevin Durant’s game-sealing three, his dad hit an almost-identical shot for a win https://t.co/2T6uJtFve2 pic.twitter.com/60D7A9AsAO

— Ric Sanchez (@rcsanchez93) 8 Ιουνίου 2017