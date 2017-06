Συνεχίζει στην Κίνα ο Ραντούλιτσα! (pic)

Ο Σέρβος σέντερ ταξίδιψε πρόσφατα στο Βελιγράδι προκειμένου να πάρει μία δεύτερη γνώμη για τον τραυματισμό του στο μηρό ωστόσο δεν θα επιστρέψει στο Μιλάνο. Η Αρμάνι αποκλείστηκε στα ημιτελικά της Serie A από την Τρέντο ενώ ο Ραντούλιτσα βρήκε νέα δουλειά στην Κίνα, υπογράφοντας στους Jiangsu Dragons όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του, Ντράγκαν Ντέλιτς!

Ο Ραντούλιτσα και η Αρμάνι Μιλάνο συμφώνησαν πρόσφατα σε αποζημίωση 250 χιλιάδων δολαρίων προκειμένου ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού να μείνει ελεύθερος και να μην παίξει στην ιταλική ομάδα τη σεζόν 2017-18, για την οποία θα πληρωνόταν 900 χιλιάδες δολάρια.

Miroslav Raduljica signs with Jiangsu Dragons, confirms his agent Dragan Delić. More at Novosti.rs

