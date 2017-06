«Ο Γκριν "οργάνωσε" την μετακόμιση του Ντουράντ στους Ουόριορς»!

O Κέβιν Ντουράντ μετακόμισε στο Γκόλντεν Στέιτ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης free agency, μια κίνηση που τάραξε τα νερά στο NBA.

Το πρώτο άτομο που οραματίστηκε την συγκεκριμένη μετακόμιση και βοήθησε να συμβεί δεν ήταν άλλος από τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Το... κακό παιδί των Ουόριορς είχε πάρει τηλέφωνο τον «KD» από το πάρκινγκ της «Oracle Arena» αμέσως μετά το περσινό Game 7, αφού ήθελε να τον πείσει να έρθει στους «πολεμιστές».

Ο γνωστός δημοσιογράφος του ESPN, Zach Lowe ήταν ο άνθρωπος που διηγήθηκε την ιστορία.

«Ο Γκριν δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια μετά την περσινή ήττα των Ουόριορς στο Game7 των τελικών. Έκατσε στο αυτοκίνητό του, τηλεφώνησε στον GM της ομάδας (Μπομπ Μάιερς) και του ζήτησε να υπογράψει τον Κέβιν Ντουράντ στην free agency. Στη συνέχεια έκανε και άλλη κλήση. Αυτή τη φορά πήρε τον Ντουράντ. Μετά από δύο εβδομάδες ο Ντουράντ υπέγραψε συμβόλαιο με τους Ουόριορς», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Αν μη τι άλλο ο Γκριν έβαλε το χεράκι του στην φετινή... παρέλαση που κάνουν οι Ουόριορς στους τελικούς με πρωταγωνιστή τον «Durantula».

In the Oracle Arena parking lot after losing Game 7, Draymond Green sat in his car and made two phone calls: https://t.co/FqfeNw95mC

— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) 8 Ιουνίου 2017