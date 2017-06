Δέκα άγνωστες ιστορίες για τον Κλέι Τόμπσον (vid)

Ο Κλέι Τόμπσον ετοιμάζεται να κατακτήσει το δεύτερο πρωτάθλημα στην καριέρα του και η αμερικανική ιστοσελίδα «hoopshype» μας ανέφερε δέκα πράγματα που ελάχιστοι γνωρίζουν για τη ζωή του Αμερικανού γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

1.Ο Τόμπσον είναι ένα από τους 9 παίκτες στην ιστορία που έχει κατακτήσει χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, πρώτη θέση σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα και πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.

2. Το 2011 συνελήφθη για κατοχή μαριχουάνας.

3. Κατηγόρησε για υποκρισία τον Μάικλ Τζόρνατ λόγω της στάσης του στο lock out το 2011.

4. Εκείνο το διάστημα έδωσε εντολή στον ατζέντη του να του βρει ομάδα σε Ισπανία, Γαλλία ή Ιταλία.

5. Το 2014 έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 500 εύστοχα τρίποντα στις τρεις πρώτες σεζόν που αγωνίστηκε.

6. Έχει συμβόλαιο με την κινεζική εταιρεία παπουτσιών «Anta».

7. Ο αδερφός του Τρέισι είναι επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ.

8. Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα τον ανακήρυξε σε κορυφαίο σουτέρ στον πλανήτη προτιμώντας τον από τον Στεφ Κάρι.

9. Στο ματς με τους Πέισερς φέτος έβαλε 60 πόντους κάνοντας μόλις 11 ντρίμπλες σε όλη τη διάρκεια.

10. Απέναντι στους Πέισερς έχει 26.3 πόντους σε όλη την καριέρα του.

10 things you may not know about Klay Thompson. pic.twitter.com/X4JQHPNRAe

— HoopsHype (@hoopshype) 9 Ιουνίου 2017