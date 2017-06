Η μητέρα του Γκριν «αρπάχτηκε» έντονα με οπαδό! (vids)

Αναρωτιόμασταν από που έχει πάρει τα νεύρα ο Γκριν και τελικά πήραμε την απάντηση μας.

Η μητέρα του παίκτη των Ουόριορς φαίνεται ότι δεν χαρίζει τίποτα και αυτό την έφερε πρωταγωνίστρια σε καυγά.

Στο Game 3 των Τελικών, όπου επικράτησαν οι Ουόριορς, η κ. Γκριν αρπάχτηκε με έναν οπαδό των Καβαλίερς και μάλιστα χρειάστηκε η ασφάλεια για να τους χωρίσει καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο τα πράγματα πήγαν να ξεφύγουν.

Ο Γκριν σχολίασε το γεγονός λέγοντας πως οι οπαδοί στο Κλίβελαντ είναι αγενής.

Draymond Green's mom gets confronted by pathetic Cavaliers fans. Leave the families alone!#OnlyInCleveland #DubsIn4 pic.twitter.com/V1ajv4Pne3

Draymond on his mother being heckled: "Fans here are just rude." pic.twitter.com/GJrWt9OF1d

— Sports Illustrated (@SInow) June 8, 2017