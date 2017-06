Αποχαιρέτησε τη Μπουντούτσνοστ ο Ζούρος (pic)

Ο Ηλίας Ζούρος και η Μπουντούτσνοστ διέκοψαν τις διαπραγματεύσεις για επέκταση της συνεργασίας τους, καθώς δεν μπόρεσε να ξεπεραστεί το θέμα της παράλληλης παρουσίας του κόουτς στην Εθνική Γεωργίας που θα συμμετάσχει στο προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Ο Έλληνας τεχνικός «ανέβασε» στο twitter και το σχετικό post με το οποίο αποχαιρετάει την ομάδα με την οποία πήρε το κύπελλο στο Μαυροβούνιο κι έφτασε στα ημιτελικά της Αδριατικής λίγκας.

Thanks for the great memories Buducnost! Now I'm looking forward to new experiences & new challenges!#GoGeorgiaEuro pic.twitter.com/tXLB59EvGh

— ILIAS ZOUROS (@ZourosIlias) 9 Ιουνίου 2017