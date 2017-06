Οι Ουισκόνσιν Χερντ θα είναι η ομάδα που θα εκπροσωπεί τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBDL, αφού σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα το νέο όνομα της ομάδας.

Το twitter των «ελαφιών» ενημέρωσε τους φιλάθλους για την διάθεση των εισιτηρίων της ομάδας που θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στη d-league.

Wisconsin Herd Selected as Team Name for @BucksDLeague » https://t.co/CC6Zhg4aWs pic.twitter.com/xIbI7LDTns

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 8 Ιουνίου 2017