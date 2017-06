Τίτλοι τέλους στην καριέρα του Γιαβτόκας! (pic)

Ο 37χρονος Λιθουανός ο οποίος αγωνίστηκε και στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2006-2007 έχοντας κατακτήσει το «triple crown» ρίχνει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του ύστερα από... 17 χρόνια στα παρκέ!

Ξεκίνησε την επαγγελματική καριέρα του στη Λιέτουβος Ρίτας το 2000 πριν μετακομίσει στους «πράσινους» το καλοκαίρι του 2006. Στη συνέχεια αγωνίστηκε κατά σειρά σε Ντιναμό Μόσχας (2007-2009), Χίμκι (2009-2010), Βαλένθια (2010-2011) ενώ από το 2011 έως και σήμερα αποτελεί μέλος της Ζαλγκίρις Κάουνας.

Με την Εθνική ομάδα Λιθουανίας έχει κατακτήσει ένα χάλκινο μετάλλιο σε Mundobasket (2010), δύο ασημένια σε Eurobasket (2013, 2015) όπως επίσης και ένα χάλκινο σε Eurobasket (2007).

#Zalgiris center Robertas #Javtokas has made a decision. Tomorrow's game at #ZalgirioArena might be the last one in his professional career! pic.twitter.com/8YtvVRV6gs

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 8 Ιουνίου 2017