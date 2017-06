Νέο συμβόλαιο στον Τρινκιέρι δίνει η Μπάμπεργκ (pic)

Η Μπάμπεργκ έχει κατακτήσει τα τελευταία δυο πρωταθλήματα στη Γερμανία και διεκδικεί τον εφετινό τίτλο κόντρα στην Όλντενμπουργκ, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή της στην επόμενη EuroLeague. Στο μεταξύ, η γερμανική ομάδα θέλει να συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Αντρέα Τρινκέρι, προσφέροντας στον Ιταλό προπονητή νέο διετές συμβόλαιο όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Chema de Lucas του Gigantes del Basket.

Brose Bamberg plans to extend Andrea Trinchieri contract for two seasons more

