Η Ουνικάχα Μάλαγα επιστρέφει στην EuroLeague της σεζόν 2017-18 ως κάτοχος του EuroCup. Θα το κάνει με τον Νέμανια Νέντοβιτς στο ρόστερ της αφού ο Σέρβος γκαρντ ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Ανδαλουσίας για ακόμα έναν χρόνο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς!

