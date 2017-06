Ο Τζορτζ πλήρωνε στρίπερ να κάνει έκτρωση και περιμένει και 2ο παιδί μαζί της! (pic)

Πριν από τρία χρόνια ο Πολ Τζορτζ είχε αφήσει έγκυο μία πρώην στρίπερ, την Ντανιέλα Ράγιτς και της έδινε ένα εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να κάνει έκτρωση!

Εκείνη αρνήθηκε την... προσφορά του σταρ των Πέισερς και γέννησε κανονικά την κόρη της, την οποία και ονόμασε Ολίβια.

Έκτοτε ξεκίνησε μια δικαστική διαμάχη, με τον Πολ Τζορτζ να διεκδικεί την πλήρη επιμέλεια της κόρης του! Τελικά βρέθηκε συμβιβαστική λύση ώστε να είναι και οι δύο γονείς κοντά στην μικρή Ολίβια.

Το περίεργο της υπόθεσης; Τώρα περιμένει και... δεύτερο παιδί μαζί της!

