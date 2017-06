Χάουαρντ: «Προπονούμαι στα... τρίποντα!» (vid)

Μπορεί στην καριέρα του να έχει ποσοστό 57% από τη γραμμή των βολών, αλλά ο δυναμικός σέντερ μοιάζει αποφασισμένος να δείξει το... κάτι παραπάνω στο παιχνίδι του!

Όπως δήλωσε έχει ξεκινήσει να δουλεύει στα σουτ τριών πόντων γιατί «προσπαθώ να βάλω και την περιφέρεια στο παιχνίδι μου. Σίγουρα θα είναι περίεργο γιατί με έχουν συνηθίσει όλοι στη ρακέτα, αλλά για να μπορώ να παίζω περισσότερο πρέπει να έχω και το κάτι παραπάνω...»

Σημείωση: Ο Χάουαρντ έχει σε όλη την καριέρα του 5/56 τρίποντα!! Δηλαδή ποσοστό της τάξεως του 8,92%!

Αν μη τι άλλο θα έχει... ενδιαφέρον!

Hawks center Dwight Howard says he's "working hard" on his 3-point game to extend career. He's 5-of-56 from 3-point range in his career. pic.twitter.com/FzJx9BOcsJ

