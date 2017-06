Ο Μάτζικ Τζόνσον ανέφερε σε τηλεοπτική εκπομπή πως οι Λέικερς της δεκαετίας του 80' θα «σκούπιζαν» τους Ουόριορς, όμως το «κακό παιδί» των «πολεμιστών» απάντησε.

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Ντρέιμοντ Γκριν αν συμφωνεί με αυτήν την άποψη και ο παίκτης του Γκόλντεν Στέιτ απάντησε με ένα φοβερό γέλιο.

Απολαύστε τον

Draymond Green responds to Magic Johnson saying his Showtime Lakers would sweep these Warriors pic.twitter.com/8NIH47nkZy

— Sports Illustrated (@SInow) 6 Ιουνίου 2017