Μάτζικ: «Οι δικοί μου Λέικερς θα "σκούπιζαν" τους Ουόριορς»! (vid)

Μπορεί το Γκόλντεν Στέιτ να κατέχει πλέον το μεγαλύτερο σερί νικών στα playoffs (14 ματς αήττητο), όμως υπάρχουν ακόμα κάποιοι που έχουν τις αμφιβολίες τους.

Ένας από αυτούς είναι και ο σπουδαίος Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος ανέφερε πως οι δικοί του Λέικερς στα 80s θα «σκούπιζαν» τους Ουόριορς στους τελικούς.

«Πιστεύω πως εμείς θα σκουπίζαμε τους Ουόριορς», τόνισε σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ο παλιός γκαρντ των «λιμνανθρώπων» που πλέον είναι πρόεδρος στην ομάδα, κατέκτησε 5 πρωταθλήματα την δεκαετία του 80'.

Το uptempo παιχνίδι των Λέικερς εκείνη την εποχή, τους έχει βάλει στη λίστα ως μια από τις πιο εντυπωσιακές ομάδες όλων των εποχών.

Magic Johnson says the "Showtime" Lakers would have swept today's Golden State Warriors. pic.twitter.com/D9wm2T35ZA

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) 6 Ιουνίου 2017