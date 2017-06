Το bleacher report πήγε την κόντρα των τελικών του NBA σε άλλο επίπεδο.

Δημιούργησε ένα video στο οποίο οι Κέβιν Ντουράντ και ΛεΜπρόν Τζέιμς γίνονται wrestlers του WWE και παλεύουν μέχρι τελικής πτώσεως.

Αυτός που κερδίζει είναι ο «Βασιλιάς», όμως για να συμβεί αυτό έπρεπε να βάλει το... χεράκι του και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Απολαύστε

If LeBron vs. KD was a WWE match. (via Instagram/shady00018_) pic.twitter.com/NPM4D5h6bF

— Bleacher Report (@BleacherReport) 6 Ιουνίου 2017