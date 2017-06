H 15η σεζόν του Τζινόμπιλι στους Σπερς (vid)

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει για το αν θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση ή όχι, αλλά και στα 40 του χρόνια ήταν υπερπολύτιμος για την ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Ο Μάνου Τζινόμπιλι αγωνίστηκε φέτος σε 69 παιχνίδια της κανονικής περιόδου έχοντας κατά μέσο όρο 7,5 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ και σε άλλα 16 των playoffs με 6,6 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ.

Δείτε το βίντεο-αφιέρωμα των Σαν Αντόνιο Σπερς..

There was plenty of Manu Magic in @manuginobili's 15th season in Silver & Black! pic.twitter.com/rM4u15qag9

— San Antonio Spurs (@spurs) 6 Ιουνίου 2017