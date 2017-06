Συνεχίζει στην Κίνα ο Άνταμς

Συνεχίζει στην Κίνα ο Ντάριους Άνταμς.

Ο 28χρονος γκαρντ ετοιμάζεται ξανά για το μεγάλο ταξίδι, καθώς φαίνεται πως θα ενισχύσει ξανά τους Xinjiang Tigers, με τους οποίους είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα τη σεζόν 2016-17.

Ο πρώην παίκτης της Μπασκόνια, σε 50 ματς με την κινέζικη ομάδα, είχε 31 πόντους, 5.9 ασίστ και 5.8 ριμπάουντ, κατά μέσο όρο.

Euroleague GMs high on Darius Adams tell me he'll return to China where he led Xinjiang Tigers to CBA championship.

— David Pick (@IAmDPick) 4 Ιουνίου 2017