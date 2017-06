Η ομάδα του Βελιγραδίου βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο και ο γκαρντ της Μπεσίκτας εξέφρασε την... απορία του μέσω twitter.

«Πώς γίνεται ο Ερυθρός Αστέρας να συμμετέχει στην Euroleague, από την στιγμή που δεν έχει πληρώσει ούτε τον μισό μισθό στους παίκτες», έγραψε ο Ρολ στο προφίλ του στο twitter.

How does red star get back in the euroleague if they haven't paid the players over half of their salary? @EuroLeague @Sportando

