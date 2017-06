Δε θα παίξουν στο summer league οι Σίμονς και Εμπίντ (pics)

Οι Σίξερς σκέφτονται εδώ και αρκετό την επόμενη σεζόν και σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησαν να παίρνουν αποφάσεις για αυτήν.

Στο summer league στο οποίο θα αγωνιστούν οι Σίξερς αποφάσισαν να μην αγωνιστούν οι Μπεν Σίμονς και Τζόελ Εμπίντ. Αμφότεροι προέρχονται από σοβαρό τραυματισμό και προτίμησαν να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία.

Αντιθέτως θα έχουν την ευκαιρία να τσεκάρουν τον Φουρκάν Κορκμάζ τον οποίο έχουν επιλέξει στα ντραφτ αφού προσκάλεσαν τον Τούρκο φόργουορντ για να παίξει στα summer league.

Ben Simmons and Joel Embiid are not playing in summer league.

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) 5 Ιουνίου 2017