Μπόγρης: O «Mr Fundamentals» του Champions League! (vid)

Ο Γιώργος Μπόγρης κατέκτησε το Champions League με την Τενερίφη και οι διοργανωτές δεν ξέχασαν την πολύτιμη συνεισφορά του, ανεβάζοντας ένα video με τις πιο όμορφες φάσεις του απ;o τη φετινή σεζόν.

Το παρατσούκλι που τον συντροφεύει στο video είναι το «Mr Fundamentals», που σημαίνει πως κατέχει απόλυτα τα βασικά του μπάσκετ. Ο Έλληνας σέντερ είχε βρεθεί στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

Δείτε το video

@Bogrinho showed the extent of his talents: Mr. Fundamentals is a top-end finisher & has shooting touch from mid-range! #BasketballCL pic.twitter.com/ybl0nDZIqE

— #BasketballCL (@BasketballCL) 5 Ιουνίου 2017