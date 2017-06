Όταν ο Νοβίτσκι «σκότωνε» τους Χιτ στους τελικούς! (vids)

Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη βρίσκεται σε mood τελικών και σήμερα επέλεξε να μας γυρίσει πίσω στο 2011/

Τότε οι big-three των Χιτ (Τζέιμς, Μπος, Ουέιντ) ήταν το φαβορί στον τελικό με τους Μαβερίκς, όμως ο Ντιρκ είχε άλλη άποψη.

Με ένα καθοριστικό winning shot στο Game 2 μέσα στο Μαϊάμι, έφερε τη σειρά στο 1-1 και στην ουσία έβαλε το Ντάλας σε θέση οδηγού για τη συνέχεια των τελικών, σε μια χρονιά που φόρεσε το δαχτυλίδι!

Απολαύστε την προσπάθεια του κόντρα στον Κρις Μπος

In Game 2 of the 2011 #NBAFinals, Mario Chalmers' clutch bucket was matched by Dirk's drive for the @DallasMavs​ win! #NBABreakdown pic.twitter.com/q8LGEulDX4

— NBA (@NBA) 4 Ιουνίου 2017