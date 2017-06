Κατά τη διάρκεια της απονομής του τίτλου της Δύσης,ο Ζάζα Πατσούλια αντιμετώπιζε ένα... πρόβλημα αφού δεν χωρούσε στο κεφάλι του το καπέλο!

Ο Τζαβέιλ Μακ Γκι αποφάσισε να τον... βοηθήσει και βρήκε ένα καπέλο ακριβώς στα... μέτρα του!

Επικό τρολάρισμα!

They got Zaza a custom Finals hat. (via @JaValeMcGee34) pic.twitter.com/zCcM468gok

— Warriors Talk (@JaeAzizi) 3 Ιουνίου 2017