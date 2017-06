Σμιθ: «Αν παίξουμε όπως μπορούμε, κερδίζουμε και τους Μπουλς του '96» (vid)

Ο γκαρντ του Κλίβελαντ μίλησε για τον δεύτερο τελικό με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και μεταξύ άλλων υπογράμμισε:

«Όποιος παρακολουθεί μπάσκετ καταλαβαίνει ότι οι Ουόριορς είναι πολύ καλοί. Τα πάντα, όμως, εξαρτώνται από εμάς. Αν προσέξουμε αυτά που πρέπει να προσέξουμε, δεν έχει σημασία αν θα έχουμε απέναντί μας τους Μπουλς του ’96. Θα τους νικούσαμε» δήλωσε αρχικά και συνέχισε:

«Πρέπει να ανησυχούμε για τους εαυτούς μας, να καταλάβουμε πως, ό,τι και να κάνουν οι άλλοι, αν κάνουμε εμείς αυτά που πρέπει, δεν μπορούν να μας νικήσουν»

J.R. Smith: "If we take care of what we have to take care of, it doesn't matter if they're the '96 Bulls. We would win." pic.twitter.com/MXyLiRwS1H

— Sports Illustrated (@SInow) 3 Ιουνίου 2017