H προπόνηση των Καβαλίερς και τα σουτάκια του ΛεΜπρόν πριν από τον 2ο τελικό (pics & vids)

Ο «Βασιλιάς» ήταν.. .άχαστος στα σουτ που επιχειρούσε, δίνοντας το σύνθημα για την αντεπίθεση του Κλίβελαντ και την ισοφάριση της σειράς!

Δείτε τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα

Saturdays are for the boys. #DefendTheLand pic.twitter.com/rX4tktRFaG

A little friendly competition between @KingJames & @D19J ... #DefendTheLand pic.twitter.com/zVw2Q5Oy5c

LeBron gets shots up at the opening of @Cavs #NBAFinals practice. pic.twitter.com/rIeoVgW5ZR

— NBA (@NBA) 3 Ιουνίου 2017