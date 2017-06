Ο... μυστικός λογαριασμός του Σίλβερ στο twitter! (vid)

Τα social media έχουν εισβάλλει για τα καλά στη ζωή μας, κάτι που δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο ούτε τον κομισάριο του NBA, Άνταμ Σίλβερ.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως διατηρεί έναν μυστικό λογαριασμό στο twitter για να ενημερώνεται καλύτερα για τα γεγονότα της λίγκας, ενώ δήλωσε λάτρης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

«Ακολουθώ τα social media και διατηρώ λογαριασμό σε καθένα από αυτά. Δεν επιλέγω να ανεβάζω tweets, με εξαίρεση τον επίσημο λογαριασμό του NBA αλλά έχω έναν μυστικό λογαριασμό, απλά για να ακολουθώ ό,τι συμβαίνει. Δεν νιώθω ότι κάτι τέτοιο αποτελεί μυστικό».

Adam Silver has a secret Twitter account and loves #NBATwitter as much as you do. pic.twitter.com/BeWcT7jWjj

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) 2 Ιουνίου 2017