«Έφυγε από την Χάποελ Iερουσαλήμ ο Τζεντίλε»! (pic)

Η κίνηση του προπονητή της Χάποελ Ιερουσαλήμ, Σιμόνε Πιανιτζιάνι να αφήσει εκτός αποστολής τον Αλεσάντρο Τζεντίλε για το τρίτο ματς με την Ναχαρίγια φαίνεται πως ήταν ένα προειδοποιητικό μήνυμα για όσα θα ακολουθήσουν.

Ο Ιταλός που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, έχει μείνει ελεύθερος από τους Ισραηλινούς, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Πικ και το sportando.

Σε 8 παιχνίδια με τη φανέλα της Χάποελ μέτρησε 4.2 πόντους ανά αγώνα.

Tough season for Italian star Alessandro Gentile: he was loaned from Milano, release by Panathinaikos, and sources tell me, left Jerusalem.

— David Pick (@IAmDPick) 3 Ιουνίου 2017