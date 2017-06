Επίθεση στην Ριάνα: «Πείτε στην σ@@λα να κάτσει κάτω»

Οι αντιδράσεις της Ριάνα στο Game 1 των τελικών δεν άρεσαν σε ένα φίλαθλο των Ουόριορς, ο οποίος αποδείχθηκε πως ήταν στέλεχος της εταιρίας Apple.

Ο συγκεκριμένος τύπος είδε την τραγουδίστρια να σηκώνεται και να φωνάζει κατά τη διάρκεια του αγώνα και άρχισε να τη βρίζει σε αυτούς που ήταν γύρω του στις κερκίδες: «Πείτε σε αυτή την σκ@@α να καθίσει κάτω».

Βέβαια μετά το τέλος του αγώνα o άνδρας έκανε tweet για να πει πως οι βρισιές του δεν πήγαιναν σε αυτήν, όμως δεν έπεισε αρκετούς που άρχισαν εκστρατεία μποϊκοτάζ προϊόντων και υπηρεσιών της Apple.

Rihanna bows down to LeBron, then hits a dab on a Warriors fan that told her to sit down. pic.twitter.com/zXhjSqueF3

— 4 More Wins. (@LeKingJames23) 2 Ιουνίου 2017