Διαιτητής πήγε να «ξεκάνει» τον Κάρι! (vid)

Οι Καβαλίερς τα βρήκαν... σκούρα απέναντι στον Στεφ Κάρι στον πρώτο τελικό, όμως αν ακολουθούσαν το παράδειγμα του διαιτητή του ματς, ίσως μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν.

Ο άρχων της αναμέτρησης πέταξε την μπάλα επίτηδες στον ανυποψίαστο γκαρντ των Ουόριορς και τον βρήκε στο κεφάλι, με τον ηγέτη των πολεμιστών να παριστάνει τον ζαλισμένο.

Απολαύστε τη φάση

Steph Curry got hit in the head by the ref #NBAFinals #DubNation pic.twitter.com/55ZQ1NZFX8

