Αμέτρητα τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο μεταδίδουν τους τελικούς του NBA.

Έτσι η λίγκα αποφάσισε να μαζέψει τις καλύτερες περιγραφές του Game 1 και της επικράτησης των Ουόριορς επί των Καβαλίερς από πολλές διαφορετικές γλώσσες και να φτιάξει ένα απολαυστικό video.

Απολαύστε το

Game 1 of the #NBAFinals, as heard around the world!

Game 2: 8pm/et Sunday on ABC pic.twitter.com/KuT03FaPKJ

— NBA (@NBA) 3 Ιουνίου 2017