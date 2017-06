ΜακΚόλουμ: «O Tόμσον θα φύγει, απολαύστε τον όσο μπορείτε»! (pic)

Μπορεί οι Μπλέιζερς να μην συνεχίζουν στα playoffs, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ δεν τα παρακολουθεί.

Ο γκαρντ του Πόρτλαντ είδε το Game 2 ανάμεσα σε Ουόριορς και Καβαλίερς, αφήνοντας στο twitter ένα ύποπτο σχόλιο για τον Κλει Τόμσον.

«Ο Κλει θα πάρει άλλο ένα δαχτυλίδι και στη συνέχεια θα βρει άλλη ομάδα. Απολαύστε τον όσο θα βρίσκεται εκεί», έγραψε.

Λέτε να δικαιωθεί;

Klay gonna get another ring and find his own squad. They better enjoy him while he there

— CJ McCollum (@CJMcCollum) 2 Ιουνίου 2017