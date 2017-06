Συνελήφθη ο... πραξικοπηματίας πατέρας του Καντέρ! (pic)

Μπλεξίματα με την τούρκικη κυβέρνηση έχει και ο πατέρας του Ενές Καντέρ, Μεχμέτ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο Τύπος της Τουρκίας, μετά από... σκούπα των Αστυνομικών Αρχών, συνελήφθησαν 13 άτομα με την κατηγορία συμμετοχής στο πραξικόπημα του προηγούμενου Ιουλίου, ανάμεσά τους και ο πατέρας του παίκτη των Θάντερ.

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Ο δρ. Μεχμέτ Καντέρ, μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2016, ήταν καθηγητής Ιατρικής σε πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, όποτε και δήλωσε την παραίτησή του.

Υπενθυμίζεται πως και ο Ενές είχε μπλεξίματα με το τούρκικο κράτος, το οποίο είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψής του, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά στο προφίλ του στο twitter: «Κόσμε, ο πατέρας μου συνελήφθη από την τούρκικη κυβέρνηση και τον Χίτλερ του αιώνα. Υπάρχει περίπτωση να βασανιστεί, όπως τόσοι άλλοι».

HEY WORLD

MY DAD HAS BEEN ARRESTED

by Turkish government and the Hitler of our century

He is potentially to get tortured as thousand others

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) 2 Ιουνίου 2017