Κάρι: «Πάντα ήθελα να μοιάσω στον Άιβερσον»! (pic)

Το μανίκι που φορούσε στο χέρι του Άλεν Άιβερσον δεν μπορεί να ξεχαστεί από τους λάτρεις του NBA.

Τώρα ήρθε η σειρά του Στεφ Κάρι να το βάλει για ένα πρήξιμο στο χέρι, με τον ηγέτη των Ουόριορς να δηλώνει πως πάντα ήθελε να μοιάσει στον «Answer», όταν ρωτήθηκε για το περιβόητο μανίκι.

«Πάντα ήθελα να μοιάσω στον Άιβερσον. Όμως όταν το φορούσα δεν αισθανόμουν καλά», δήλωσε ο γκαρντ των «πολεμιστών».

Η αλήθεια είναι πως δυσκολεύτηκε να βρει στόχο πριν το ξεφορτωθεί κατά τη διάρκεια του Game 1.

Curry with arm sleeve: 0-2 FG

Curry without arm sleeve: 11-20 FG, 6-9 3PT

The Warriors outscored the Cavs by 22 after Steph took it off

