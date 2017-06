Ο έρωτας της Ριάνα για τον ΛεΜπρόν έχει ιστορία! (pics)

Μπορεί οι παρουσιαστές του ESPN να τρελάθηκαν και να μην είδαν το κάρφωμα του ΛεΜπρόν, όταν πέρασε από μπροστά τους η Ριάνα, η Ριρί όμως έχει... έρωτα με τον σταρ των Καβαλίερς εδώ και πολλά χρόνια.

Εδώ δεν δίστασε να προκαλέσει τον Ντουράντ, που πριν 2 χρόνια ήθελε να την... παντρευτεί, κάνοντας trash talking στα σουτ που εκτελούσε.

Ο έρωτας της Ριάνα με τον «Βασιλιά» όμως δεν ξεκίνησε... χθες.

Έχει χρόνια που η διάσημη τραγουδίστρια δηλώνει απόλυτη θαυμάστρια του σταρ των Καβαλίερς με την σύζυγό του Τζέιμς να έχει, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, ενοχληθεί με αυτό.

Από τους Χιτ τον ακολουθεί πιστά, ενώ σε κάθε είτε επιτυχία, είτε αποτυχία φροντίζει να στέλνει την... συμπαράσταση της στον ΛεΜπρόν.

Μια βόλτα στα social media της νεαρής τραγουδίστριας πείθει τον καθέναν ότι είναι η απόλυτη θαυμάστρια του σταρ των Καβαλίερς.

Τώρα αν ο ΛεΜπρόν χαίρεται που έχει μια τόσο πιστή θαυμάστρια, δύσκολο να το μάθουμε.

Τώρα για τους υπόλοιπους κάλο θα ήταν να βγάλει ο καθένας μόνος του τα συμπεράσματα του...

Congrats to Lebron on his first ring! Well deserved HEAT!!!! — Rihanna (@rihanna) 22 Ιουνίου 2012

Look at the KING! So proud! #priceless A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jun 24, 2012 at 6:46am PDT ​

RT @rihanna: THE KING!!!!!!!!!! Now I can go to bed - Who gonna throw a bottle at Lebron now? — Nigel D. (@NigelDPresents) 20 Ιουνίου 2012

“@KingJames: Shakira & Rihanna though!?!? They should have kept that to themselves. Not fair to mankind! Lol.” The KING!!! — Rihanna (@rihanna) 31 Ιανουαρίου 2014

#StuntBackSundays #StillMood A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jun 19, 2016 at 8:43pm PDT

Bae! Lol A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jun 19, 2016 at 8:59pm PDT ​

Game 7 as phuck!!! A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jun 16, 2016 at 9:18pm PDT ​