Βάζει εντυπωσιακά τρίποντα και ψάχνει ακόμα πιο περίεργους πανηγυρισμούς ο Στεφ Κάρι. Στο παιχνίδι κόντρα στους Καβαλίερς έκανε πάλι τα δικά του από μακρυά και παρουσίασε στο κοινό έναν νέα πανηγυρισμό με... μεγάλα βήματα.

Δείχνει τα... παπούτσια του και ζει ο παιχνίδι ο... Στέφανος.

Steph Curry with the long 3 and the high step pic.twitter.com/UazxKT5BXB

— CJ Fogler (@cjzero) 2 Ιουνίου 2017