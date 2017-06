Επιστρέφει στον πάγκο των Ουόριορς ο Κερ! (pic)

Μέχρι στιγμής οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς μετρούν το απόλυτο 13/13 στα φετινά playoffs και ετοιμάζονται για την 14η συνεχόμενη νίκη τους.

Δεν αποκλείεται να έχουν στον πάγκο τους και τον Στιβ Κερ, κάτι που αποκάλυψε το ESPN.

Βέβαια υπήρχε ανοικτό το ενδεχόμενο να κοουτσάρει και τον πρώτο τελικό ωστόσο προτίμησε να μείνει εκτός ώστε να παρουσιαστεί (πιο) έτοιμος στον δεύτερο τελικό.

Adding to @ramonashelburne, source close to Kerr said, "He may coach Sunday. He's feeling better." https://t.co/gxcm2uT4Yl

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) 2 Ιουνίου 2017