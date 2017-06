Απολαυστικές αντιδράσεις του... ΝΒΑ στις κακίες! (vids)

Στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ είναι γνωστό ότι υπάρχει μια ενότητα στην οποία άνθρωποι διάσημοι από κάθε χώρο διαβάζουν άσχημα tweets που στέλνει ο κόσμος.

Από αυτήν την διαδικασία έχουν περάσει άπαντες, από τον Μπαράκ Ομπάμα μέχρι την Μαντόνα και άλλους τεράστιους σταρ. Όλοι κάθονται, άλλοι πιο ήρεμα, άλλοι όχι και τόσο, και διαβάζουν όχι και τόσο θετικά πράγματα για εκείνους.

Αυτή τη φορά οι σταρ του ΝΒΑ βρέθηκαν απέναντι από την κάμερα με τον κινητό ανά χείρας και κουράγιο για αυτά που θα έβλεπαν.

Για ακόμα μια φορά η φαντασία των... κακών tweets ξεπέρασε κάθε προσδοκία και οι αντιδράσεις των NBAer είχαν... ποικιλία.

Ο Λαβίν «φοράει» το σουτιέν της κοπέλας του, τα μάτια του Τζόρνταν είναι πολύ κοντά γιαυτό δεν μπορεί να εκτελέσει βολές, το κεφάλι του Κόνλεϊ μοιάζει με ανανά και ο Πολ Τζορτζ θα έπρεπε να γίνει ανταλλαγή για ένα... κουτί κράκερς.

Και φυσικά οι κακίες δεν σταμάτησαν εκεί.

Ο Τάουνς που μοιάζει με γιγαντιαίο μωρό, ο Μπούκερ με... ομοφυλόφιλη, και ο Χάρντεν με τον... Μωυσή.

Φυσικά την παράσταση «κλέβει» για ακόμα μια φορά ο Μάτζικ Τζόνσον που τον αποκαλούν... ηλίθιο και ο Σακίλ Ο' Νιλ που γελάει με την ψυχή του.

I'm glad I found his account. @MolaLutherKing look like Akon lil brother https://t.co/c8kwaqzIvN

— Devin Booker (@DevinBook) 2 Ιουνίου 2017