Συγκεκριμένα ισοφάρισαν το ρεκόρ των λιγότερων λαθών, αφού οι «Πολεμιστές» υπέπεσαν σε -μόλις- τέσσερα λάθη, έχοντας μοιράσει παράλληλα 31 ασίστ με 45% στα σουτ εντός παιδιάς!

31 assists.

4 turnovers, tying the record for the fewest in a game in #NBAFinals history. @warriors take Game 1 at home! @SAPSports pic.twitter.com/M7nj522739

— NBA.com/Stats (@nbastats) 2 Ιουνίου 2017