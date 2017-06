Οι ελληνικές ομάδες ανανέωσαν την συμμετοχή τους στο Champions League της νεάς σεζόν, έτσι οι διοργανωτές τις καλωσόρισαν.

ΑΕΚ, Άρης και ΠΑΟΚ θα βρίσκονται στους ομίλους της διοργάνωσης της FIBA και οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης, έδειξαν την χαρά τους για αυτό.

.@AEKbcgr, @ARISBCgr and @PAOKbasketball will be part of the 2017/18 #BasketballCL

https://t.co/4ZPaPS9RC7 pic.twitter.com/vdsnM4fSkC

— #BasketballCL (@BasketballCL) 1 Ιουνίου 2017