Ακατάλληλος για να μαρκάρει τον Κάρι ο Ίρβινγκ! (pic)

Το μαρκάρισμα του Στεφ Κάρι είναι καθοριστικό για τους Καβαλίερς και θα πρέπει να προσεχθεί απο τον Τάιρον Λου.

Την προηγούμενη χρονιά ο θαυματουργός γκαρντ των Ουόριορς έκανε τα καλύτερα παιχνίδια του στους τελικούς όταν τον μάρκαρε ο Κάιρι Ίρβινγκ.

Απέναντι στον Uncle Drew είχε 1.15 πόντους ανά κατοχή και σούταρε με 47% εντός πεδιάς.

Με τους υπόλοιπους παίκτες των Καβς τα ποσοστά του ήταν πιο χαμηλά, καθώς έβαζε 0.88 πόντους ανά κατοχή και είχε 37% εντός πεδιάς.

Μήπως θα δούμε άλλο matchup, όταν κάνουν επίθεση οι «πολεμιστές»;

Last year in the #NBAFinals, Stephen Curry did his best work offensively when matched up against Kyrie Irving. pic.twitter.com/8aaa5aD1fm

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 1 Ιουνίου 2017