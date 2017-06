Ο «Doctor J» μας προετοιμάζει για τις... πτήσεις των τελικών! (vid)

Η λίγκα επέλεξε τον Τζούλιους Έρβινγκ ως τον άνθρωπο που θα προλογίσει το promo video των τελικών μεταξύ Καβαλίερς και Ουόριορς.

Ο «Doctor J» χάρηκε με την ψυχή του τα γυρίσματα της παραγωγής, ενώ επισήμανε την σπουδαιότητα των τελικών που θα χαρίσουν στον νικητή το περίφημο δαχτυλίδι.

"You either have a ring, or you don't!" - @OfficialDrJ6 #ThisIsWhyWePlay

The #NBAFinals tip 9pm/et on ABC pic.twitter.com/vvBtZ9MFAX

— NBA (@NBA) 1 Ιουνίου 2017