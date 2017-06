Στο εξώφυλλο του «NBA 2K18» o Ίρβινγκ! (pic)

Οι λάτρεις του «NBA2Κ» θα δουν το πρόσωπο του Κάιρι Ίρβινγκ στο νέο εξώφυλλο του πασίγνωστου παιχνιδιού, καθώς ο γκαρντ των Καβαλίερς θα έχει αυτήν την τιμή.

Κάθε χρόνο γίνεται χαμός για τον άνθρωπο που θα βρεθεί σε αυτήν την θέση και οι υπεύθυνοι του video game επέλεξαν τον Uncle Drew, ο οποίος έβαλε το clutch καλάθι στο Game 7 των περσινών τελικών.

Δείτε το

We’re excited to announce defending NBA world champion @KyrieIrving as cover athlete for #NBA2K18! https://t.co/LAk0Oo980r pic.twitter.com/dse0c7PdUD

— NBA 2K 2K18 (@NBA2K) 1 Ιουνίου 2017