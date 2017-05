Ουόριορς-Καβαλίερς: H... τριλογία με την γλώσσα των αριθμών! (pics & vids)

Για πρώτη φορά στην ιστορία του NBA δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στους τελικούς του NBA για τρίτη σερί σεζόν. Ουόριορς και Καβαλίερς θα ξεκινήσουν την μάχη τους για την κατάκτηση της κορυφής τα ξημερώματα της Παρασκευής (04:00).

Οι δύο φιναλίστ μετράνε από μια κατάκτηση τις προηγούμενες δύο μονομαχίες τους. Το 2015 οι «πολεμιστές» ήταν αυτοί που χαμογέλασαν, παίρνοντας τον τίτλο με 4-2, ενώ πέρυσι οι «ιππότες» έκαναν επική ανατροπή (από 3-1 σε 3-4) για να πάρουν τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους.

Οι φετινοί τελικοί είναι ένα προϊόν που θα μεταδοθεί live σε 215 χώρες σε όλο τον κόσμο, δείχνοντας πως έχει γιγαντωθεί η λίγκα και πόσο έχει αυξηθεί η δημοφιλία της.

Υπάρχουν μερικά σημαντικά στατιστικά στοιχεία που αξίζουν προσοχής πριν το τζάμπολ του πρώτου τελικού.

1) Για πρώτη φορά στην ιστορία δυο ίδιες ομάδες θα συναντηθούν στον τελικό για τρίτη σερί σεζόν στα 71 χρόνια του NBA.

2) Μετά από 61 χρόνια, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι του τελικού θα είναι ίδιο για 3 σερί φορές όσον αφορά τα μεγάλα αμερικανικά αθλήματα (μπάσκετ, χόκεϊ, football, μπέιζμπολ).

3) Είναι η τέταρτη φορά που δύο ομάδες θα διεκδικήσουν πρωτάθλημα για τρίτη σερί χρονιά όσον αφορά τα major αθλήματα των ΗΠΑ (Χόκεϊ – Cleveland Browns vs Detroit Lions-1952-54, Mπέιμπολ – New York Yankees vs. New York Giants-1921-23, Xόκεϊ – Detroit Red Wings vs. Montreal Canadians-1954-56).

Η κόντρα των δύο φιναλίστ

1) Οι δύο φιναλίστ έχουν στη σύνθεση τους 11 παίκτες που έχουν λάβει μέρος σε all star game, μια επίδοση που είναι η καλύτερη στην ιστορία μετά το 1983 και το ζευγάρι Λέικερς-Σίξερς.

2) Οι Ουόριορς είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία του NBA που ξεκινάνε την postseason με 12 νίκες.

3) Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα γίνει ο 7ος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που θα παίξει σε 7 σερί τελικούς. Οι υπόλοιποι είναι οι Μπιλ Ράσελ (10), Τόμ Χέινσον (9), Κέι Σι Τζόουνς (8), Σαμ Τζόουνς (9), Φρανκ Ράμσεϊ (8) και Μπομπ Κούζι (7).

​4) Η φανέλα του Στεφ Κάρι είναι αυτή με τις περισσότερες πωλήσεις φέτος.

5) Το Γκόλντεν Στέιτ και το Κλίβελαντ είναι οι μοναδικές ομάδες στην ιστορία του NBA (μαζί με τους Ρόκετς) που έχουν πετύχει τουλάχιστον 1.000 τρίποντα σε μία σεζόν.

6) Ο Ταιρόν Λου θα γίνει ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία της λίγκας που θα κερδίσει 2 πρωταθλήματα στις πρώτες του δύο σεζόν, σε περίπτωση που επικρατήσει των Ουόριορς. Ο άλλος που το έχει καταφέρει είναι ο John Kundla με τους Μινεάπολις Λέικερς (1949,1950).

Τα τηλεοπτικά

1) Ο Μαρκ Τζάκσον θα είναι αναλυτής στους τελικούς για 9η φορά, μια επίδοση που είναι η καλύτερη στην ιστορία της τηλεόρασης για Αμερικανό.

2) Οι Μάικ Μπριν, Τζεφ Βαν Γκάντι, Ντόρις Μπερκ και Μάρκ Τζακσον θα συνεργαστούν για 8η φορά σε μετάδοση τελικών.

NBA Social Media

1) To ΝΒΑ έχει δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες social media στον κόσμο, αφού μετράει πάνω απο 1.3 δισεκατομμύρια likes και tweets

2) Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο παίκτης με τους περισσότερους φίλους στα social media, αφού o αριθμός τους φτάνει τα 90 εκατομμύρια (facebook-23.1 εκατ, twitter-36.3 εκάτ, instagram-30.5 εκάτ)

Το NBA σε όλο τον πλανήτη

Πάνω από 265 Μέσα θα καλύψουν τους τελικούς!