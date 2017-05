Νυχτοπερπατήματα στον Παναθηναϊκό και διάψευση Τζέιμς! (pics)

Live Streaming στα κορυφαία πρωταθλήματα & Cash out για τον έλεγχο κάθε στοιχήματος (21+)!

Το φως της δημοσιότητας είδαν φωτογραφίες από νυχτερινή έξοδο σε κλαμπ της παραλιακής του Κρις Σίνγκλετον και του Τζέιμς Φελντέιν, δύο ημέρες πριν τον δεύτερο τελικό με τον Ολυμπιακό.

Στην παρέα τους φέρεται να ήταν και ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος, ωστόσο, δεν φάνηκε σε κάποια φωτογραφία μαζί με τους συμπαίκτες του.

Ένας ακόλουθός του στο twitter τον ρώτησε για τα νυχτοπερπατήματα, με τον γκαρντ του Παναθηναϊκού να ξεσπά, λέγοντας: «Μην πιστεύετε όσα γράφονται, ειδικά σε αυτή την χώρα. Χωρίς κακία».

Don't believe everything u read, especially in this country. No offense https://t.co/XaYRuqWjhg

— Michael James (@TheNatural_05) 30 Μαΐου 2017